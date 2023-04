Il ritorno dei cani robot tra le strade di New York (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Il dipartimento di polizia di New York sta riportando in voga i controversi cani robot a distanza di quasi due anni dal loro debutto. Boston Dynamics è stata la prima azienda a dare il via a questo trend di robot a forma di cane dalle molteplici funzioni – trend che si è rivelato più rischioso e inquietante del previsto. Nell’aprile 2021, le forze dell’ordine di NY avevano restituito il cosiddetto Digidog alla Boston Dynamics, l’azienda che detiene il primato in quanto produttore di questa tecnologia. I residenti di New York si erano lamentati poiché i cani robot sono risultati invadenti, aggressivi e poco utili. Il Digidog è stato accolto per la prima volta dal dipartimento di polizia nel dicembre 2020. Aveva suscitato scalpore a causa della sua strana ... Leggi su tecnoandroid (Di giovedì 13 aprile 2023) TecnoAndroid Il dipartimento di polizia di Newsta riportando in voga i controversia distanza di quasi due anni dal loro debutto. Boston Dynamics è stata la prima azienda a dare il via a questo trend dia forma di cane dalle molteplici funzioni – trend che si è rivelato più rischioso e inquietante del previsto. Nell’aprile 2021, le forze dell’ordine di NY avevano restituito il cosiddetto Digidog alla Boston Dynamics, l’azienda che detiene il primato in quanto produttore di questa tecnologia. I residenti di Newsi erano lamentati poiché isono risultati invadenti, aggressivi e poco utili. Il Digidog è stato accolto per la prima volta dal dipartimento di polizia nel dicembre 2020. Aveva suscitato scalpore a causa della sua strana ...

