Il ritorno al futuro di Cannes è il misto di antiche glorie e nomi nuovi (Di giovedì 13 aprile 2023) “Back to the Future”, dicono al Festival di Cannes. Tradotto: cinema in sala sempre e comunque, anche per i tiktoker invitati sul tappeto rosso (e pensare che i selfie erano stati vietati). Leggi su ilfoglio (Di giovedì 13 aprile 2023) “Back to the Future”, dicono al Festival di. Tradotto: cinema in sala sempre e comunque, anche per i tiktoker invitati sul tappeto rosso (e pensare che i selfie erano stati vietati).

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Annunciati i film in concorso a Cannes. Tra i soliti noti va segnalato “The Old Oak”, con cui Ken Loach rischia di… - mentinfuga : Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores - - SpazioWrestling : Eva Marie può tornare in WWE in futuro? Lei è molto aperta alla possibilità #WWE #EvaMarie - FlavioBertolin8 : Il giornalino dei risultati sportivi di Ritorno a Futuro ci fa una pippa a due mani ormai. - Marco65Rm : @Lollobast @La7tv Non so se ricordi la serie televisiva SPAZIO 1999. O per andare al più recente ritorno al futuro… -