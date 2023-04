Il rigore di Pellegrini sul palo | gli infortuni di Dybala e Abraham | il gol di Wieffer | la Roma sconfitta dal Feyenoord

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il match d'andata se lo prende il. In Olanda finisce 1-0 per la squadra di Slot. Decide la rete diall'inizio del secondo tempo. E, all'Olimpico per i giallorossi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OfficialASRoma : Il primo tempo si chiude senza gol. Al 43' colpiamo il palo su rigore con Pellegrini. #FeyenoordRoma #UEL - AliprandiJacopo : Dybala si fa male ed esce. Pellegrini tira il rigore al posto suo. Palo. . - angelomangiante : Sconfitta immeritata. Palo di Pellegrini su rigore e traversa di Ibanez. Più gioco e conclusioni per la #Roma, due… - etrusco74 : Dybala infortunato, Abraham pure, Pellegrini non pervenuto, Zalewsky in evidente difficoltà, Gallo irriconoscibile… - MignanoRaffaele : #UEFAEuropaLeague #Roma battuta dal #Feyenoord in #Olanda. 1-0 e tanti rimpianti: l'infortunio di #Dybala, quello d… -

ha colpito un palo susullo 0 - 0, Ibanez una traversa e la palla non è entrata per qualche centimetro. Insomma tanta sfortuna, ma è ancora tutto aperto. La Roma si giocherà la ...Non c'è pace per la Roma : dopo l'infortunio di Dybala e ilsbagliato da, Tammy Abraham è stato costretto ad uscire nel secondo tempo per un infortunio alla spalla destra. Al suo posto è entrato Belotti . Anche lui, come Dybala, sarà ...Al 43', per un fallo di mano in area di Wieffer,per la Roma. Tirache però prende il palo. Pochissime le occasioni da gol, coi portieri praticamente inoperosi. Al 54' cross di ...

Pellegrini, rigore sbagliato col Feyenoord e Mou lo fa uscire. Social infuriati ForzaRoma.info

I giallorossi hanno anche fallito un calcio di rigore con Pellegrini nel primo tempo sul risultato di 0-0 e poi, dopo la rete di Wieffer a inizio ripresa, hanno sfiorato il pareggio in diverse ...20.45 - Mancano pochi minuti all'inizio della gara, nel frattempo è arrivata la sconfitta della Roma per 1-0 sul campo del Feyenoord. Infortunio per Dybala dopo 26 minuti e rigore sbagliato da ...