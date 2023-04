Il Riformista, Matteo Renzi pesca da Berlusconi e FI Il nuovo direttore del quotidiano sarà il nipote di Vespa (Di giovedì 13 aprile 2023) Mentre Calenda si sgola per fare il partito unico e unire Azione e Italia Viva, Matteo Renzi ha altri pensieri, da una parte finge di interessarsi al progetto dall'altra costruisce la sua squadra di lavoro al "Riformista". Il leader di Italia Viva... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di giovedì 13 aprile 2023) Mentre Calenda si sgola per fare il partito unico e unire Azione e Italia Viva,ha altri pensieri, da una parte finge di interessarsi al progetto dall'altra costruisce la sua squadra di lavoro al "". Il leader di Italia Viva... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FrancescoBonif1 : In bocca al lupo ad Andrea Ruggieri che affiancherà Matteo Renzi alla guida de Il Riformista - ilriformista : Matteo Renzi è il nuovo direttore del Riformista @matteorenzi #riformista23 - you_trend : Il Riformista, che sarà diretto da Matteo Renzi, è uno dei giornali più influenti in Parlamento, nonostante non sia… - GiuseppeCima : RT @aldotorchiaro: Una primavera frizzante in casa Riformista. Matteo Renzi direttore editoriale e Andrea Ruggieri direttore responsabile.… - caniobrando : RT @ultimora_pol: Andrea #Ruggieri, ex deputato, sarà il nuovo direttore responsabile de Il Riformista. Dal 3 maggio prenderà il posto di P… -