Il Regno Unito lontano dagli obiettivi della Cop26 (Di giovedì 13 aprile 2023) I ministeri del Regno Unito hanno proposto un pacchetto di iniziative per la riduzione delle emissioni di gas serra nell’atmosfera. Tra queste, l’introduzione di speciali mangimi per il bestiame che limitino la produzione di metano, e un grande piano per il riciclo dei rifiuti biodegradabili. Il think tank Green Alliance è convinto che queste misure siano insufficienti, e rimprovera al governo l’inadempimento delle linee guida definite dalla Cop26. L’accordo prevedeva infatti una riduzione del 30% delle emissioni di metano, un obiettivo lontano dai risultati attesi dalle riforme in cantiere. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 13 aprile 2023) I ministeri delhanno proposto un pacchetto di iniziative per la riduzione delle emissioni di gas serra nell’atmosfera. Tra queste, l’introduzione di speciali mangimi per il bestiame che limitino la produzione di metano, e un grande piano per il riciclo dei rifiuti biodegradabili. Il think tank Green Alliance è convinto che queste misure siano insufficienti, e rimprovera al governo l’inadempimento delle linee guida definite dalla. L’accordo prevedeva infatti una riduzione del 30% delle emissioni di metano, un obiettivodai risultati attesi dalle riforme in cantiere. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fratotolo2 : ?? Regno Unito, 19 #migranti sospetti terroristi (anche affiliati all’Isis) sono ospitati in alberghi adibiti all’a… - fratotolo2 : ?? Follia woke nel Regno Unito: la polizia ha sequestrato una quindicina di bambole “razziste” in un pub con l’accu… - putino : Uno dei documenti trapelati di recente rivela che il Regno Unito è tra le nazioni che hanno le proprie forze specia… - Peter_Triscio : RT @RobbyDreamer: Il pedofilo James Sophie Rebecca è la prima ballerina transgender. Solo due anni fa era una predatrice di bambini e ora… - ErmannoTromboni : RT @RobertoAvventu2: Joe Biden non riconosce Rishi Sunak (Primo Ministro del Regno Unito) e lo spinge via per salutare il vecchio bianco. h… -

Regno Unito: economia ferma a febbraio, PIL invariato Borse.it Il Regno Unito lontano dagli obiettivi della Cop26 (Adnkronos) – I ministeri del Regno Unito hanno proposto un pacchetto di iniziative per la riduzione delle emissioni di gas serra nell’atmosfera. Tra queste, l’introduzione di speciali mangimi per il ... Bentrovati (stavolta vale doppio perché torno a firmare questa newsletter dopo una convalescenza piuttosto lunga), Basta ricerche “attive” di medici nigeriani per assumerli nelle cliniche britanniche: l’impegno è stato assunto dal Regno Unito a seguito di una richiesta dell’Organizzazione mondiale della sanità ... (Adnkronos) – I ministeri del Regno Unito hanno proposto un pacchetto di iniziative per la riduzione delle emissioni di gas serra nell’atmosfera. Tra queste, l’introduzione di speciali mangimi per il ...Basta ricerche “attive” di medici nigeriani per assumerli nelle cliniche britanniche: l’impegno è stato assunto dal Regno Unito a seguito di una richiesta dell’Organizzazione mondiale della sanità ...