Il proprietario del club inglese Leeds valuta offerta da un miliardo di euro per comprare l’Inter

Andrea Radrizzani, proprietario tramite Aser Ventures, del club della Premier League inglese Leeds United sta valutando la possibilità di presentare un'offerta da un miliardo di euro per acquistare l'Inter. Lo scrive l'agenzia Bloomberg che cita fonti vicine alla questione. Al club milanese sarebbe interessato, secondo quanto scrive il Sole 24 Ore, anche Investcorp, con sede in Bahrain, che pure l'anno scorso aveva avanzato una proposta per il Milan A.C.. I rappresentanti di Aser, Investcorp e Inter hanno rifiutato di commentare le offerte. Per condurre in porto l'offerta Radrizzani dovrebbe prima vendere la partecipazione del 56% di Aser nel Leeds ai soci di minoranza che possiedono

