Il primo round al Feyenoord, Roma battuta 1-0 (Di giovedì 13 aprile 2023) Serata davvero storta per la Roma che cade in casa del Feyenoord per 0-1, all'andata dei quarti di Europa League. Mou perde Dybala nel primo tempo (adduttore) e Abraham (spalla) nel secondo. Pellegrini sbaglia un rigore (palo) al 43' e poi esce all'intervallo. Al 53' sblocca Wieffer con quello che sarà il gol partita. Clamorosa chance per il pari per Ibañez, ma il suo colpo di testa va sulla traversa, complice un salvataggio sulla linea. Tra una settimana il ritorno all'Olimpico. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 13 aprile 2023) Serata davvero storta per lache cade in casa delper 0-1, all'andata dei quarti di Europa League. Mou perde Dybala neltempo (adduttore) e Abraham (spalla) nel secondo. Pellegrini sbaglia un rigore (palo) al 43' e poi esce all'intervallo. Al 53' sblocca Wieffer con quello che sarà il gol partita. Clamorosa chance per il pari per Ibañez, ma il suo colpo di testa va sulla traversa, complice un salvataggio sulla linea. Tra una settimana il ritorno all'Olimpico.

