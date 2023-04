Il prezzo del gas tornerà a crescere nei prossimi mesi (Di giovedì 13 aprile 2023) “Il prezzo del gas naturale, diminuito a partire da gennaio 2023 fino a marzo, tornerà a crescere nei prossimi mesi”. È quanto ha detto il presidente di Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, nel corso di un’audizione alla Commissione Finanze della Camera. L’Arera avverte che le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale “hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente” “Nel mese di gennaio 2023 – ha detto il presidente dell’Arera – si è registrata una riduzione pari al 34,2% del prezzo del gas naturale per la famiglia tipo (quella con consumi medi di 1.400 mc/annui) rispetto a dicembre 2022. Ciò è stato determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-35,9%), dovuta al calo della componente relativa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) “Ildel gas naturale, diminuito a partire da gennaio 2023 fino a marzo,nei”. È quanto ha detto il presidente di Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera), Stefano Besseghini, nel corso di un’audizione alla Commissione Finanze della Camera. L’Arera avverte che le quotazioni dei mercati all’ingrosso del gas naturale “hanno recentemente nuovamente mostrato volatilità crescente” “Nel mese di gennaio 2023 – ha detto il presidente dell’Arera – si è registrata una riduzione pari al 34,2% deldel gas naturale per la famiglia tipo (quella con consumi medi di 1.400 mc/annui) rispetto a dicembre 2022. Ciò è stato determinato dalla riduzione della spesa per la materia gas naturale (-35,9%), dovuta al calo della componente relativa ...

