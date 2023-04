Il presidente brasiliano Lula si reca in Cina (Di giovedì 13 aprile 2023) Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva si reca in Cina per rafforzare la cooperazione politica ed economica. Lula incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Il presidente brasiliano Lula vola in Cina Il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva ha iniziato il suo viaggio in Cina dove incontrerà il suo omologo cinese Leggi su periodicodaily (Di giovedì 13 aprile 2023) IlLuiz Inácioda Silva siinper rafforzare la cooperazione politica ed economica.incontrerà il suo omologo cinese Xi Jinping. Ilvola inIlLuiz Inácioda Silva ha iniziato il suo viaggio indove incontrerà il suo omologo cinese

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA I Il presidente brasiliano Lula a Pechino dal leader cinese Xi con il suo piano di pace in valigia. I due p… - watohal : RT @ravel80262268: Il presidente brasiliano Lula da Silva ha chiesto 'la fine del predominio del dollaro USA negli scambi'???? - periodicodaily : Il presidente brasiliano Lula si reca in Cina - Billa42_ : Il presidente brasiliano Lula si reca in Cina - MTommesani : RT @ispionline: È finalmente iniziato il viaggio in #Cina del presidente #Lula, che incontrerà #Xi Jinping. Il viaggio, rimandato a causa d… -