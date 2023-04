Il pomodoro per la ricerca, la Fondazione Veronesi in piazza per raccogliere fondi contro il cancro (Di giovedì 13 aprile 2023) Sabato 15 e domenica 16 aprile Fondazione Umberto Veronesi torna nelle principali piazze italiane con la sesta edizione de “Il pomodoro per la ricerca. Buono per te, buono per l’ambiente”, un’iniziativa ideata per raccogliere fondi per finanziare la ricerca e la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulla leucemia mieloide acuta e in particolare un progetto di ricerca e sviluppo di terapie innovative finanziato da Fondazione Umberto Veronesi che avrà la durata di 5 anni e che coinvolgerà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù come ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 aprile 2023) Sabato 15 e domenica 16 aprileUmbertotorna nelle principali piazze italiane con la sesta edizione de “Ilper la. Buono per te, buono per l’ambiente”, un’iniziativa ideata perper finanziare lae la cura in ambito pediatrico, al fine di garantire le migliori cure possibili ai bambini malati di tumore e aumentare le loro aspettative di guarigione. Il ricavato della raccoltapermetterà di finanziare cure sulla leucemia mieloide acuta e in particolare un progetto die sviluppo di terapie innovative finanziato daUmbertoche avrà la durata di 5 anni e che coinvolgerà l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù come ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mattino5 : Nelle piazze per acquistare 'Il pomodoro della ricerca' per sostenere la @Fondaz_Veronesi #Mattino5 - why_not54 : RT @Cazzaccimiei1: Cioè, qui manco si parla di alta cucina che uno può essere pure invogliato a provare se ha i soldi per farlo. Qui si par… - pomodoro___ : Voglio andare tra il pubblico di #uominiedonne solo per ricevere i mikado da Tina ?? - Giordan48430646 : RT @Cazzaccimiei1: Cioè, qui manco si parla di alta cucina che uno può essere pure invogliato a provare se ha i soldi per farlo. Qui si par… - emaikei : @Cazzaccimiei1 Per quanto unici possano essere, perché andare da Cracco per gli spaghetti al pomodoro? -