(Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Il Po. Al rilevamento finale di Pontelagoscuro la portata del fiume è scesa a toccare mc/s 338,38, cioè oltre 100 metri cubi al secondo in meno del minimo storico di aprile e ben al di sotto dei 450 dei metri cubi al secondo, considerati il limite sotto cui il fiume è inerme di fronte alla risalita del cuneo salino. Ad attestarlo è il settimanale report dell'Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, che rende noto come il bollettino del Consiglio Nazionale Ricerche di marzo certifichi che il 35,3% delle aree agricole irrigue, negli scorsi 24 mesi, ha sofferto disevera-; inoltre, in Piemonte, Lombardia, Trentino ed Emilia, la combinazione "anomalia termica-deficit pluviometrico" ha raggiunto il livello massimo. Non solo: nel siccitoso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sulsitodisimone : Il Po sfonda ogni record negativo: è siccità estrema - StefaniaFerri8 : RT @Anna__polly: Non lo facevo da un po' ma credo che sia giusto ogni tanto sottolineare il buongusto della gente.. GDL sfonda anche il num… - heart_kandrakar : RT @Anna__polly: Non lo facevo da un po' ma credo che sia giusto ogni tanto sottolineare il buongusto della gente.. GDL sfonda anche il num… - Anna__polly : Non lo facevo da un po' ma credo che sia giusto ogni tanto sottolineare il buongusto della gente.. GDL sfonda anche… - franzofFulham : @mariomerenda2 @LegaSalvini Aseno, io ho scritto che hai votato lega? Manco so chi sei. Per il resto che il video s… -

Lozano 5,5: non, non decolla, non incide. Una delle armi più imprevedibili a disposizione di ... Il Napoli è in flessione, lo ha detto anche il campionato: il gran finale necessità che...... con l'anno del Lupo che bussa e, a questo punto possiamo dirlo,la porta entrando ... Visto che la musica è la colonna portante del Festival ,classe è stata per l'occasione associata con un ...Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di ferraresi che ci leggonogiorno, può diventare fondamentale. OPPURE se preferisci non usare PayPal ma un normale bonifico ...

Il Po sfonda ogni record negativo: è siccità estrema AGI - Agenzia Italia

Portata del fiume in costante discesa, oggi a oltre 100 metri cubi al secondo in meno del minimo storico. Ad attestarlo è il settimanale report dell'Osservatorio Anbi. Lo scorso anno la siccità costò ...LOUIS VUITTON, BULGARI E HERMES Si comincia con Louis Vuitton, il brand ammiraglia dell’uomo più ricco del mondo, Bernard Arnault: nel cortile di Palazzo Serbelloni di Corso Venezia, mette in mostra i ...