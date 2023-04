Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Stefano3145 : @MCombo72 @TrapJawBis @FulvioPaglia Te la logica non sai dove sia di casa. Hanno trovato i corpi dei passeggeri ne… - Warp9001 : @ShunaSwv Un terrapiattista avrebbe certamente trovato l’aereo caduto sul Pentagono l’11 settembre 2001. E i raggi… - ElmettS96 : @MCombo72 @Nanno9001 @FulvioPaglia Il dubbio più importante dovrebbe arrivare dal fatto che in tutto quel casino è… - Ares581 : RT @giovann04040087: @jacopo_iacoboni È stato attendibile la storia che un gruppo terroristi arabi ha dirottato 4 Boing di cui 2 contro i… - giovann04040087 : @jacopo_iacoboni È stato attendibile la storia che un gruppo terroristi arabi ha dirottato 4 Boing di cui 2 contro… -

Ilavrebbela talpa che ha diffuso i documenti riservati riguardanti la guerra in Ucraina sui social. Sarebbe un giovane con accesso a una base militare, lo ha rivelato al Washington ...Chi sa dove e come quei giocatori di Minecraft o quei fans di WowMao hannoquei documenti ... Per ora, oltre che a trovare il colpevole , ile lo stesso presidente Joe Biden devono ...Non è bene quando le persone vengono decapitate, ma non hoalcuna prova del fatto che l'... Stando ad un file deldel 23 marzo, sul terreno ucraino vi erano 50 britannici, 17 lettoni, ...

Il Pentagono ha trovato la talpa: “Si fa chiamare Og, è un razzista amante delle armi” Globalist.it

Il Pentagono avrebbe trovato la talpa che ha diffuso i documenti riservati riguardanti la guerra in Ucraina sui social. «È una persona intelligente. Sapeva cosa stava facendo quando ha pubblicato ques ...I documenti riservati che circolano online sono autentici o semplice disinformazione Entrambe le opzioni sono legittime. Potrebbe essere tutto fumo per confondere i russi. O trattarsi di un oppositor ...