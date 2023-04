Il patron del Leeds Radrizzani valuta una offerta per l’Inter (Di giovedì 13 aprile 2023) Il patron del Leeds Andrea Radrizzani sta prendendo in considerazione un’offerta per l’Inter. Come riportato da Bloomberg, la Aser Ventures di Radrizzani è tra gli investitori che stanno valutando un’offerta per il club italiano. Tra gli altri, nelle ultime settimane è spuntato anche il nome di Investcorp, fondo del Bahrein che già si era interessato L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 13 aprile 2023) IldelAndreasta prendendo in considerazione un’per. Come riportato da Bloomberg, la Aser Ventures diè tra gli investitori che stannondo un’per il club italiano. Tra gli altri, nelle ultime settimane è spuntato anche il nome di Investcorp, fondo del Bahrein che già si era interessato L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

