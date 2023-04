Il Patriarca cast completo e personaggi della serie tv di Claudio Amendola

Leggi su spettacoloitaliano

(Di giovedì 13 aprile 2023) Iltv diSu Canale 5 sta per arrivare Iltv diretta e interpretata da. Il protagonista è Nemo Bandera () considerato ildi Levante e uomo che ha lottato con tutti i mezzi, leciti e illeciti, per raggiungere il potere. Pur molto legato alla moglie Serena e ai loro tre figli, Nina, Lara e Carlo, Nemo non ha dimenticato il suo primo amore, Ada, che ora giace in un letto d’ospedale. Nemo è un uomo forte, carismatico, abituato ad essere rispettato ma ora che il destino lo mette di fronte a un nemico come la malattia. Curiosi di scoprire tutti i ...