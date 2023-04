"Il partito unico è morto". Calenda va a schiantarsi (Di giovedì 13 aprile 2023) Italia Viva e Azione non ce la fanno più, le accuse reciproche sfasciano il partito unico prima che nasca Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 aprile 2023) Italia Viva e Azione non ce la fanno più, le accuse reciproche sfasciano ilprima che nasca

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : ??Carlo #Calenda: 'Il partito unico è definitivamente morto' @ultimora_pol - fanpage : Matteo Renzi, intercettato dai microfoni di - Azione_it : Questa è la proposta mandata solo a Renzi per la costituzione del partito unico settimane fa e da lui respinta. Non… - FItaliasulserio : RT @luciodigaetano: Dice Calenda che 'il partito unico è morto' e che forse Azione e Italia Viva 'si alleeranno dove si potrà'. Cioè ancor… - MatteoKalka : Emerge un inspiegabile problema di cavilli formali... 'O fai come voglio io o me ne vado'. Frasi da… -