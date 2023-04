Il Parlamento chiama, il governo non risponde: per l’esecutivo di Meloni record di interrogazioni cadute nel silenzio (Di giovedì 13 aprile 2023) Il governo Meloni è maglia nera nelle risposte al Parlamento. Fino a oggi, solo il 27,2% delle interrogazioni e delle interpellanze presentate da deputati e senatori hanno ricevuto un riscontro: 238 su 875. È il livello più basso delle ultime tre legislature e degli ultimi sette esecutivi. I ministeri più “sordi” alle richieste di chiarimento da parte di parlamentari sono l’Interno, retto da Matteo Piantedosi, che ha dato soddisfazione solo a 10 quesiti e ne ha lasciati inevasi 95, e quello delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, con 17 risposte e 80 “silenzi”. Va detto che si tratta dei ministeri che ricevono più interpellanze e interrogazioni in assoluto. Ne ha ricevute solo 13, invece, la Presidenza del Consiglio, al cui vertice siede Giorgia Meloni, ma soltanto a una ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilè maglia nera nelle risposte al. Fino a oggi, solo il 27,2% dellee delle interpellanze presentate da deputati e senatori hanno ricevuto un riscontro: 238 su 875. È il livello più basso delle ultime tre legislature e degli ultimi sette esecutivi. I ministeri più “sordi” alle richieste di chiarimento da parte di parlamentari sono l’Interno, retto da Matteo Piantedosi, che ha dato soddisfazione solo a 10 quesiti e ne ha lasciati inevasi 95, e quello delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, con 17 risposte e 80 “silenzi”. Va detto che si tratta dei ministeri che ricevono più interpellanze ein assoluto. Ne ha ricevute solo 13, invece, la Presidenza del Consiglio, al cui vertice siede Giorgia, ma soltanto a una ha ...

