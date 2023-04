Il paradosso di Napoli: città del libro, con biblioteche chiuse (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Per paradosso, a Napoli, dove, in questi giorni, al centro congressi della stazione marittima, si è aperto il salone del libro e dell’editoria, le biblioteche, presidio di cultura e di legalità, versano in precarie condizioni. Addirittura qualcuna, come la biblioteca comunale Benedetto Croce, nel quartiere del Vomero, è chiusa da tempo, senza che si adottino i provvedimenti necessari per restituirla alla normale fruizione“. A intervenire ancora una volta sulla sconcertante vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero. “In verità – afferma Capodanno – dopo la notizia che i locali posti al piano terra del polifunzionale di via Morghen, 84, di proprietà del Comune di Napoli, dovevano essere liberati da cose e ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Per, a, dove, in questi giorni, al centro congressi della stazione marittima, si è aperto il salone dele dell’editoria, le, presidio di cultura e di legalità, versano in precarie condizioni. Addirittura qualcuna, come la biblioteca comunale Benedetto Croce, nel quartiere del Vomero, è chiusa da tempo, senza che si adottino i provvedimenti necessari per restituirla alla normale fruizione“. A intervenire ancora una volta sulla sconcertante vicenda è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della circoscrizione Vomero. “In verità – afferma Capodanno – dopo la notizia che i locali posti al piano terra del polifunzionale di via Morghen, 84, di proprietà del Comune di, dovevano essere liberati da cose e ...

