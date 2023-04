Il Paradiso delle Signore | trama 13 aprile 2023 | la scoperta di Francesco

(Di giovedì 13 aprile 2023)Rizzo potrebbe fare finalmente la sua mossa con Maria nel corso dell'episodio de Ildi giovedì 13. Il giovane siciliano, infatti, apprenderà che Vito ha rassegnato le sue dimissioni a Vittorio Conti e che presto partirà alla volta dell'Australia. Questa notizia riaccenderà, nel cuore di, la speranza di poter finalmente conquistare Maria ed il ragazzo deciderà di dichiarare alla Puglisi i propri sentimenti. La sua scelta, però, non incontrerà il favore di Palma e di Salvo, i quali consiglieranno adi non fare passi avventati in quanto la stilista di abiti da sposa è sicuramente ancora innamorata di Lamantia. Intanto, Ludovica e Marcello, che negli ultimi giorni hanno ritrovato l'antica ...

Anticipazioni: una nuova e sorprendente puntata de "Il Paradiso delle signore" sta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Uno a partire dalle 16:05.