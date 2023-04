Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 aprile: Adelaide nasconde qualcosa a Marcello (Di giovedì 13 aprile 2023) Le anticipazioni della puntata del 14 aprile del Paradiso delle signore rivelano che tra Adelaide e Marcello ci sarà qualche problema. Il ragazzo sembrerà pronto a partire per Lione ma, improvvisamente, farà una scoperta che gli farà cambiare idea. Tra Marco e Tancredi, intanto, continuerà ad esserci un clima piuttosto teso a causa di quanto L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 13 aprile 2023) Ledella puntata del 14delrivelano che traci sarà qualche problema. Il ragazzo sembrerà pronto a partire per Lione ma, improvvisamente, farà una scoperta che gli farà cambiare idea. Tra Marco e Tancredi, intanto, continuerà ad esserci un clima piuttosto teso a causa di quanto L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Il Paradiso delle Signore 7, finale di stagione e primi spoiler sulla prossima #ilparadisodellesignore - totanax : Quest'estate siamo stati a #piscinas, il suo fascino sta anche nella difficoltà di arrivarci, come in ogni paradiso… - GossipOne_it : 'Scoperte sorprendenti e passioni inaspettate: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 13 aprile'… - GossipOne_it : 'Scoperte sorprendenti e passioni inaspettate: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 13 aprile' #gfvip… - P_M_1960 : @emamakka @ManuSganga Pazienza per te non per chi ha un paradiso come quello delle dune di Piscinas -