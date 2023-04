Il Paradiso delle Signore 7, finale di stagione e primi spoiler sulla prossima (Di giovedì 13 aprile 2023) Il Paradiso delle Signore sta per terminare! La settima stagione della nota fiction in onda sulla Rai è in dirittura d’arrivo. L’ultima puntata, ad esser precisi la numero 360, andrà in onda venerdì 5 maggio 2023, come sempre su Rai 1, salvo cambiamenti del palinsesto dell’ultimo momento. I fan de Il Paradiso delle Signore non devono disperarsi perché la nuova stagione, la ottava, è già stata confermata prima ancora della fine della settima attualmente in onda! Rispetto all’ottava nuova stagione sappiamo che dovrebbe andare in onda intorno a metà settembre 2023, come di consueto dopo la fine dell’estate. I telespettatori affezionati a questa serie tv non dovranno temere cambiamenti nemmeno all’interno del cast. Per ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 13 aprile 2023) Ilsta per terminare! La settimadella nota fiction in ondaRai è in dirittura d’arrivo. L’ultima puntata, ad esser precisi la numero 360, andrà in onda venerdì 5 maggio 2023, come sempre su Rai 1, salvo cambiamenti del palinsesto dell’ultimo momento. I fan de Ilnon devono disperarsi perché la nuova, la ottava, è già stata confermata prima ancora della fine della settima attualmente in onda! Rispetto all’ottava nuovasappiamo che dovrebbe andare in onda intorno a metà settembre 2023, come di consueto dopo la fine dell’estate. I telespettatori affezionati a questa serie tv non dovranno temere cambiamenti nemmeno all’interno del cast. Per ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttopuntotv : Il Paradiso delle Signore 7, finale di stagione e primi spoiler sulla prossima #ilparadisodellesignore - totanax : Quest'estate siamo stati a #piscinas, il suo fascino sta anche nella difficoltà di arrivarci, come in ogni paradiso… - GossipOne_it : 'Scoperte sorprendenti e passioni inaspettate: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 13 aprile'… - GossipOne_it : 'Scoperte sorprendenti e passioni inaspettate: le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 13 aprile' #gfvip… - P_M_1960 : @emamakka @ManuSganga Pazienza per te non per chi ha un paradiso come quello delle dune di Piscinas -