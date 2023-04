Il Papa | “Cure per tutti | togliere medicine agli anziani è un’eutanasia nascosta”

(Di giovedì 13 aprile 2023) Città del Vaticano – “Un anziano deve prendere le, e se per risparmiare o per questo o quel motivo non gli danno queste, èe progressiva. Dobbiamo dire questo. Ogni persona ha diritto alle. E tante volte – penso ad altri Paesi, in Italia non conosco molto questo, in altri Paesi sì, conosco – gliche devono prendere quattro o cinquee riescono solo ad averne due: questa èprogressiva, perché non si dà loro ciò di cui hanno bisogno per curarsi”. A ribadirlo èFrancesco, che questa mattina ha incontrato i Membri dell Associazione Religiosa Istituti Socio-Sanitari (ARIS) nella Sala del Concistoro, nel Palazzo Apostolico. Di seguito il testo completo con la ...

Il Papa: «Prendersi cura degli scartati dall'economia sanitaria» Avvenire

Nel programma di Papa Francesco in Ungheria c’è, la mattina di sabato 29 aprile, una visita privata alla Casa per Ciechi intitolata al beato Batthyány-Strattmann. L’istituto fu fondato da Suor Anna Fe ...In una telefonata, Francesco ha confessato di aver “perso conoscenza”: non esattamente uno dei sintomi previsti. Visto il rumoroso chiacchiericco, non sarebbe forse meglio tornare al vecchio bollettin ...