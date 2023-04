Il nome in codice OG, la colla “gorilla” e le foto: è caccia alla talpa dei leak Usa (Di giovedì 13 aprile 2023) Si aggiungono nuovi tasselli al caso relativo ai documenti Usa trafugati dal Pentagono. Tasselli non risolutivi, ma che stanno contribuendo a dare forma al mosaico di uno dei casi più spinosi per Washington dall’inizio della guerra in Ucraina. Da alcuni giorni è noto, grazie anche alla ricostruzione fatta da Bellingcat, “l’albergo genealogico” dei documenti postati Il nome in codice <strong>OG</strong>, la colla “gorilla” e le foto: è caccia alla talpa dei leak Usa InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 13 aprile 2023) Si aggiungono nuovi tasselli al caso relativo ai documenti Usa trafugati dal Pentagono. Tasselli non risolutivi, ma che stanno contribuendo a dare forma al mosaico di uno dei casi più spinosi per Washington dall’inizio della guerra in Ucraina. Da alcuni giorni è noto, grazie anchericostruzione fatta da Bellingcat, “l’albergo genealogico” dei documenti postati IlinOG, la” e le: èdeiUsa InsideOver.

