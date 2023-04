Il Napoli è stato più bravo, ma il Milan in porta aveva Maignan (Marca) (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo l’elogio dei media francesi su Maignan, anche i quotidiani spagnoli dedicano al portiere del Milan alcune parole. Maignan è stato decisamente uno dei protagonisti di Milan-Napoli 1-0, partita valida per i quarti di finale di Champions League. Una partita in cui, scrive Marca, il Napoli è stato più bravo, ma non è servito. “Il Napoli è stato bravo, ha avuto le occasioni migliori, ha pressato fino alla fine sulla porta avversaria, ha ricevuto pochi pericoli in area. Eppure è caduto a San Siro per un gol di Bennacer poco prima dell’intervallo. Grazie a quel gol e al buon lavoro di Maignan”. Marca sottolinea i grandi ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo l’elogio dei media francesi su, anche i quotidiani spagnoli dedicano al portiere delalcune parole.decisamente uno dei protagonisti di1-0, partita valida per i quarti di finale di Champions League. Una partita in cui, scrive, ilpiù, ma non è servito. “Il, ha avuto le occasioni migliori, ha pressato fino alla fine sullaavversaria, ha ricevuto pochi pericoli in area. Eppure è caduto a San Siro per un gol di Bennacer poco prima dell’intervallo. Grazie a quel gol e al buon lavoro di”.sottolinea i grandi ...

