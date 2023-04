Il movimento che spiega come gestire come far convivere musica e AI (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo il mondo degli artisti e dei fumettisti, anche quello della musica è in fermento e al centro c’è sempre l’intelligenza artificiale e l’utilizzo potenziale negli ambiti creativi. Circa un mese fa vi abbiamo parlato di EGAIR – nato in Italia, poi ampliato in Europa, come movimento per chiedere all’Europa di tutelare il diritto d’autore degli artisti di fronte all’intelligenza artificiale (Europa che, tramite le pagine di Giornalettismo, ha risposto per bocca del portavoce Johannes Bahrke). Oggi abbiamo messo al centro la realtà di Human Artistry Campaign, il cui scopo è creare un movimento internazionale che evidenzi tutte le problematiche della musica generata tramite AI. LEGGI ANCHE >>> La rivolta degli artisti contro Lensa AI e le app che sfruttano le opere senza ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo il mondo degli artisti e dei fumettisti, anche quello dellaè in fermento e al centro c’è sempre l’intelligenza artificiale e l’utilizzo potenziale negli ambiti creativi. Circa un mese fa vi abbiamo parlato di EGAIR – nato in Italia, poi ampliato in Europa,per chiedere all’Europa di tutelare il diritto d’autore degli artisti di fronte all’intelligenza artificiale (Europa che, tramite le pagine di Giornalettismo, ha risposto per bocca del portavoce Johannes Bahrke). Oggi abbiamo messo al centro la realtà di Human Artistry Campaign, il cui scopo è creare uninternazionale che evidenzi tutte le problematiche dellagenerata tramite AI. LEGGI ANCHE >>> La rivolta degli artisti contro Lensa AI e le app che sfruttano le opere senza ...

