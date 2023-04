Il Monchengladbach ufficializza l'addio di Thuram: ecco perché l'Inter si sente pienamente in corsa (Di giovedì 13 aprile 2023) Non si tratta di una novità e tanto meno di un mistero, considerate le puntate precedenti e le ripetute dichiarazioni rilasciate alla... Leggi su calciomercato (Di giovedì 13 aprile 2023) Non si tratta di una novità e tanto meno di un mistero, considerate le puntate precedenti e le ripetute dichiarazioni rilasciate alla...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Il Monchengladbach ufficializza l'addio di Thuram: ecco perché l'Inter si sente pienamente in corsa: Non si tratta… - cmdotcom : Il Monchengladbach ufficializza l'addio di #Thuram: ecco perché l'Inter si sente pienamente in corsa… -

Il Monchengladbach ufficializza l'addio di Thuram: ecco perché l ... Calciomercato.com Il Monchengladbach ufficializza l'addio di Thuram: ecco perché l'Inter si sente pienamente in corsa Non si tratta di una novità e tanto meno di un mistero, considerate le puntate precedenti e le ripetute dichiarazioni rilasciate alla stampa dal direttore sportivo del Borussia Monchengladbach Roland ... Non si tratta di una novità e tanto meno di un mistero, considerate le puntate precedenti e le ripetute dichiarazioni rilasciate alla stampa dal direttore sportivo del Borussia Monchengladbach Roland ...