Il mio ex si è messo con un ragazzo (e io non avevo capito niente) (Di giovedì 13 aprile 2023) La sessualità è un enorme mare dove c'è posto per tutti. Ma in questo immenso spazio sfociano tante altre "correnti" che lo influenzano, come la cultura in cui si vive, le regole di comportamento acquisite, le convenzioni sociali, gli ambiti familiari. Quando si è molto giovani, poi, può capitare non solo di non avere le idee chiare in proposito, ma anche di farsi condizionare dal timore dei giudizi altrui, di danneggiare la propria reputazione, di non essere accettati, di entrare in collisione con i genitori. Una scelta che può spiazzare Sono tutte paure giustificate e comprensibili, com'è del tutto lecito sperimentare la propria sessualità e i propri sentimenti prima di affermare le personali scelte di vita e di orientamento. È altrettanto legittimo, però, che una giovane donna possa sentirsi spiazzata dalle decisioni radicali del ragazzo con cui ha vissuto ...

