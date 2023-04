(Di giovedì 13 aprile 2023) Ci avete segnalato un breve estratto video apparso in un tweet della giornalista, parte della redazione di Fuori dal Coro. Il tweet è questo: #fuoridalcoro #Covid “Indagate su cosa contengono i #vaccini”Sentite cosa dice ilche ha denunciato #Pfizer e #moderna pic.twitter.com/oqFz4dnYUb —(@) April 12, 2023 Nel breve estrattointervista colui che viene presentato come, Raffaele Ansovini. Trascriviamo quanto viene detto nel video: Ansovini: Cosa c’è nel sangue dei vaccinati? È il sangue ora il centro del problema. Voce Fuori Campo: Secondo la denuncia del, che ha pubblicato diversi lavori su riviste ...

Il medico ricercatore e Raffaella Regoli Butac

