Il matrimonio di comodo di Renzi e Calenda. Divisi su tutto, restano insieme per non perdere 14 milioni di fondi dei gruppi (Di giovedì 13 aprile 2023) “Un deterrente realistico al matrimonio è che non puoi permetterti un divorzio” diceva Jack Nicholson che è stato sposato una volta nella vita e mille nei film. Nel caso della coppia che scoppia Renzi-Calenda, Divisi su tutto ma uniti dai soldi, alla fine è esploso e con 14 milioni di buone ragioni per optare per il “matrimonio di comodo”. Perché a tanto ammontano i contributi alle spese garantiti da qui a fine legislatura dalle Camere al gruppo unitario Azione-ItaliaViva-RenewEurope. In caso di scissione invece salterebbero, perché alla Camera occorrono 20 deputati per fare un gruppo e 6 al Senato. Numeri che nessuno dei due partiti avrebbe da solo. L’effetto immediato del divorzio sarebbe dunque di sterilizzare quella “dote” che tornerebbe dritto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) “Un deterrente realistico alè che non puoi permetterti un divorzio” diceva Jack Nicholson che è stato sposato una volta nella vita e mille nei film. Nel caso della coppia che scoppiasuma uniti dai soldi, alla fine è esploso e con 14di buone ragioni per optare per il “di”. Perché a tanto ammontano i contributi alle spese garantiti da qui a fine legislatura dalle Camere al gruppo unitario Azione-ItaliaViva-RenewEurope. In caso di scissione invece salterebbero, perché alla Camera occorrono 20 deputati per fare un gruppo e 6 al Senato. Numeri che nessuno dei due partiti avrebbe da solo. L’effetto immediato del divorzio sarebbe dunque di sterilizzare quella “dote” che tornerebbe dritto ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lellina82 : @MayAmidala @kscarlett22_ @marisconosciuti Marco sulle orme di suo cugino... Gemma come Cenerentola... e un matrimonio di comodo... - MaryC_Brand : Tanto per ricordare alla sinistra-woke di #Schlein le parole del #PapaFrancesco su #Orban e la famiglia. E poi dai… - Frances11633527 : @La7tv Certo, quando fa comodo a loro vale tutto, anche un matrimonio finto. - marefuorifit : @carolamysecret @giuliast4bile @sangiovann1 @AscensionCasta3 @CarloStabile9 @pierluigidamian Basterebbe ammettere c… - elidacomasio : @santiago_valori Per me sì, la busta è un rischio sia per gli invitati che per gli sposi, dover incaricare qualcuno… -