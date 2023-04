Il lancio della sonda Juice dell’ESA per sondare le lune di Giove alla ricerca di segni di vita

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il 4 dicembre 1973, laPioneer 10NASA è stata la prima a osservareda vicino, sfrecciando a una distanza di 82.000 miglia sopra le sue nubi vorticose. Lagemella, Pioneer 11, l’ha seguita un anno dopo, avvicinandosi tre volte di più al gigante gassoso. Ora l’Agenzia spaziale europea sta per

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Vendite della birra Bud crollate dopo il lancio della campagna con l’influencer transgender Dylan Mulvaney. Chissà… - ilpost : Sull’isola giapponese di Hokkaido è stato diramato e poi ritirato un ordine di evacuazione a causa del lancio di un… - crypto_ita2 : 1/11 Ethereum Shapella è live! Si fa la storia di Ethereum, completando un viaggio iniziato a Novembre 2020 con il… - infoitscienza : Spazio, tutto pronto a Kourou per il lancio della missione Juice - infoitscienza : Spazio, oggi il lancio della missione Juice dell'Esa verso Giove -

Ieri è stato il giornoprima beta pubblica di Android 14 , e a mente fredda stiamo scoprendo a poco a poco tutte le ... dovrebbe essere la prima di almeno altre quattro versioni prima del...Il troppo peso, però, non consentì al paracadute di aprirsi, rendendo quell'ultimosua vita. Altri rimasugli del suo carico vennero successivamente rinvenuti da un cacciatore...Parte oggi l'odisseasonda Juice, che viaggerà otto anni nello spazio per andare a cercare l'acqua. Acqua, in forma liquida, teoricamente adatta alla vita, si trova infatti sulle lune di Giove. Invisibile perché ...

Starship, la SpaceX punta al 20 aprile per il primo lancio di prova - Scienza & Tecnica Agenzia ANSA

I contenuti della storia di Diablo 4 che verranno pubblicati dopo il lancio saranno legati e disponibili esclusivamente nella stagione in cui sono stati introdotti.Stando alle indiscrezioni circolate fino a oggi, compresi i tanti press render, della serie ROG Phone 7 faranno probabilmente parte sia una versione "base" sia una variante Ultimate, entrambe basate ...