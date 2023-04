Il gruppo spagnolo Ferrovial se ne va in Olanda nonostante le critiche del governo e dell’opinione pubblica (Di giovedì 13 aprile 2023) Niente da fare. nonostante tutto e tutti il gruppo Ferrovial se ne andrà dalla Spagna. Stabilirà la sua residenza in Olanda dove la società e soprattutto i suoi soci pagheranno meno tasse. L’azienda giustifica la mossa come un passaggio per quotarsi prima ad Amsterdam e poi a New York ma i benefici fiscali non sembrano secondari. Oggi l’assemblea degli azionisti ha dato l’ok al trasloco pianificato dal management sebbene la decisione sia stata oggetto di forti polemiche da parte di opinione pubblica e governo spagnoli. Il governo nelle scorse settimane ha ricordato al gruppo guidato da Rafael del Pino come debba tutte le sue fortune allo stato spagnolo, agli aiuti pubblici e alle commesse ricevuti in passato. Il presidente ha tirato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Niente da fare.tutto e tutti ilse ne andrà dalla Spagna. Stabilirà la sua residenza indove la società e soprattutto i suoi soci pagheranno meno tasse. L’azienda giustifica la mossa come un passaggio per quotarsi prima ad Amsterdam e poi a New York ma i benefici fiscali non sembrano secondari. Oggi l’assemblea degli azionisti ha dato l’ok al trasloco pianificato dal management sebbene la decisione sia stata oggetto di forti polemiche da parte di opinionespagnoli. Ilnelle scorse settimane ha ricordato alguidato da Rafael del Pino come debba tutte le sue fortune allo stato, agli aiuti pubblici e alle commesse ricevuti in passato. Il presidente ha tirato ...

