(Di giovedì 13 aprile 2023) La primedal set marocchino de Il2, che vedrà il ritorno di Ridley Scott alla regia, rivelano ladi un. Mentre la produzione de Il2 di Ridley Scott sta per prendere il via, le primedal set in Marocco appena diffuse rivelano che è in corso ladi una copia del, una nuova fossa dei gladiatori è inin Marocco, con la struttura apparentemente composta in gran parte di legno, in netto contrasto con lo storico set romano del film originale. Il2, Russell Crowe parla del sequel stracciato: "Il mio personaggio sarebbe stato nel Limbo" Il ...

... "che ha fatto grande Cinecittà", confermato anche dal sequel de Il, a cui il regista ... IL FUTURO DI INDIANA JONES In attesa dell'arrivo delfilm del franchise, Indiana Jones e il ...Nelmillennio si sono succedute un paio di reunion, l'ultimo album da loro inciso, "Dionysus" ... lui in Irlanda, lei nella natìa Australia), e con esiti differenti: grazie a "Il" e a "...E concludeva, sprezzante: "la Costituzione non è il Corano!" (IlCorriere, Firenze, 3 agosto ...della sera pubblicò un inedito dell'appena scomparso Cossiga in cui il presidente -...

Il Gladiatore 2: un nuovo Colosseo in costruzione nelle foto dal set Movieplayer

“You have a problem with me, you talk to my boss… the Pope” (che in italiano suona come: «Se avete qualche problema con me, parlatene con il mio capo… il Papa»), con questa battuta, pronunciata con la ...Ecco le parole di Russell Crowe su Il Gladiatore 2, progetto in cui non è incluso, e del quale si definisce "leggermente invidioso".