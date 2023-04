Il gas parte in leggero rialzo a 43 euro al Megawattora

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il prezzo del gas sale marginalmente in avvio di seduta sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'pa: il future sul metano con consegna a maggio cresce dell'1% a 43,5al. . ...

Il prezzo del gas sale marginalmente in avvio di seduta sul mercato di Amsterdam, di riferimento per l'Europa: il future sul metano con consegna a maggio cresce dell'1% a 43,5 euro al Megawattora. (AN ...Secondo gli esperti di mercato il gas russo in Europa come lo conoscevamo è finito per sempre. Detto questo, delle quantità limitate di gas russo potrebbero ancora tornare nell'Europa nord-occidentale ...