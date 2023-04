Il fronte russo-turco-cinese e la tensione nei Balcani. Come uscirne? (Di giovedì 13 aprile 2023) Mentre sono in corso una serie di incontri e negoziati su Come procedere lungo la traccia indicata dall’accordo di Ocrida, per normalizzare le relazioni tra Serbia e Kosovo, al contempo è utile riflettere una volta di più su Come questa fase diplomatica possa rappresentare un freno alle mire esterne sull’intero costone Balcanico, nella consapevolezza che gli altri dossier aperti, Come la guerra in Ucraina, hanno riverberi (diretti e indiretti). Secondo l’ultimo paper di Carnegie il governo serbo si è impegnato a porre fine alla presenza di Wagner nel paese, ma non è riuscito a farlo del tutto: i volontari serbi sono ancora visti combattere per la Russia in Ucraina, mentre in patria i radicali serbi sfoggiano le insegne di Wagner alle manifestazioni nazionaliste, che tendono a diventare violente. La leadership del ... Leggi su formiche (Di giovedì 13 aprile 2023) Mentre sono in corso una serie di incontri e negoziati suprocedere lungo la traccia indicata dall’accordo di Ocrida, per normalizzare le relazioni tra Serbia e Kosovo, al contempo è utile riflettere una volta di più suquesta fase diplomatica possa rappresentare un freno alle mire esterne sull’intero costoneco, nella consapevolezza che gli altri dossier aperti,la guerra in Ucraina, hanno riverberi (diretti e indiretti). Secondo l’ultimo paper di Carnegie il governo serbo si è impegnato a porre fine alla presenza di Wagner nel paese, ma non è riuscito a farlo del tutto: i volontari serbi sono ancora visti combattere per la Russia in Ucraina, mentre in patria i radicali serbi sfoggiano le insegne di Wagner alle manifestazioni nazionaliste, che tendono a diventare violente. La leadership del ...

