Il figlio dona parte del fegato al padre, 17 anni dopo suo fratello fa lo stesso con la madre: la storia del "trapianto di famiglia" al Niguarda (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel 2006 il signor Antonio era stato salvato da uno dei suoi figli con un trapianto da donatore vivente. E adesso l'altro figlio ha replicato il gesto con la mamma Anna: "Ognuno di noi può contribuire a salvare una vita" Leggi su repubblica (Di giovedì 13 aprile 2023) Nel 2006 il signor Antonio era stato salvato da uno dei suoi figli con undatore vivente. E adesso l'altroha replicato il gesto con la mamma Anna: "Ognuno di noi può contribuire a salvare una vita"

