Il Documento di economia e finanza smaschera il bluff fiscale del governo

(Di giovedì 13 aprile 2023) Il Def di aprile delMeloni ha portato con sé un ovetto di Pasqua, la riduzione del cuneoper i lavoratori dipendenti a basso reddito. Con questoinizia il complesso iter, italiano ma soprattutto in chiave europea, della formazione del bilancio dello stato che avrà una ulteriore tappa importante a settembre, con la Nadef, e ad ottobre con la sua formalizzazione per la approvazione definitiva. Un primo passo, ma forse quello più importante, perché contiene le previsioni sui dati macroeconomici di fondo, inflazione, crescita e saldi dellapubblica per il 2023. Insomma, da questoiniziale il bilancio definitivo difficilmente si potrà discostare. Che indicazioni ci offre questo primofinanziario dell’era Meloni? L’aspetto principale è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Il primo Documento di Economia e Finanza varato dal #GovernoMeloni traccia la rotta per il futuro della Nazione a… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Pensare ad una tregua salariale pagata a debito dallo Stato è fare un bel regalo alle imprese...' #def - ilfattoblog : 'Pensare ad una tregua salariale pagata a debito dallo Stato è fare un bel regalo alle imprese...' #def - CinqueColonne : Approvato dal Consiglio dei Ministri il Def 2023. Vediamo quali sono le stime sulla nostra economica per il prossim… - ClaudioBollenti : RT @armanduplessis: 'Il ministro #Giorgetti il suo segno a questo giro — #nomine più Documento di economia e finanza — lo ha lasciato senza… -

Salute, di concerto con il Ministro dell'e delle Finanze ". Più nel dettaglio, le ... "commerciale "; tra queste non sono ricomprese le prestazioni sanitarie indicate al n. 18) dell'...... aggiungendo alla decontribuzione da 4,2 miliardi già in vigore altri 3 miliardi liberati dal minor deficit per il 2023, come certificato daldie finanza (il Def) approvato ...Le credenziali dispositive rilasciate dall'Inps sono utilizzabili solo per i cittadini residenti all'estero non in possesso di undi riconoscimento italiano (Circolare INPS n. 127 del 12/08/...

Il Documento di economia e finanza smaschera il bluff fiscale del governo Il Fatto Quotidiano

Il documento, dalle prime anticipazioni – ma lo vedremo meglio ... Ma poiché il vizio della demagogia economica è duro a morire e bisogna pur alimentare la ricerca del consenso, ecco che qualcosa la ...La decisione «in relazione all’eccezionale incremento dei flussi in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte del Mediterraneo». Approvato il Documento di economia e finanza 2023 ...