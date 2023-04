(Di giovedì 13 aprile 2023) La data si avvicina, la tensione sale: come già annunciato, il principeparteciperà aldi re, ma sua moglienon prenderà parte alla cerimonia del 6 maggio all’abbazia di, a Londra. La sua mancanza non sembra d’altronde aver causato troppi strappi di capelli nella famiglia reale: i media britannici parlano di un «opportuno», soprattutto in seguito alle pesanti dichiarazioni fatte dalla duchessa. Le accuse di razzismo lanciate dal divano di Oprah Winfrey, unite al quadro poco edificante che emerge dalla serie Netflix dei coniugi ribelli (e per certi versi anche dal libro di, The Spare), avrebbero infatti reso molto imbarazzante un’eventuale rimpatriata al completo. La rottura con William E dunque, a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Beltade : Ah quindi Harry andrà all’incoronazione e Meghan starà a casa coi bimbi mi sembra un giusto compromesso - infoitcultura : Il «compromesso» di Harry per l'incoronazione di re Carlo: sarà a Westminster ma senza Meghan -

... i media britannici parlano di un "opportuno", soprattutto in seguito alle pesanti ...dipinto che emerge dalla serie Netflix dei coniugi ribelli (e per certi versi anche dal libro di, ...Il suo peso è sceso da 120 a 69,5 chili • All'incoronazione di re Carlo IIIverrà da ... Le nomine dopo le tensioni la Repubblica: I leaks agitano l'Europa La Stampa: Nomine, il...La risposta disembra un. Lui ci sarà all'incoronazione di suo padre, ma Meghan Markle no, resterà a casa. Questo è quanto riferito da un portavoce del Palazzo: "Buckingham Palace è ...

Il «compromesso» di Harry per l'incoronazione di re Carlo: sarà a ... Open

La mancata presenza di Meghan, sarebbe “l’opportuno compromesso” definito da Harry. Il duca sarà infatti presente alla cerimonia in chiesa e molto probabilmente non al concerto nel castello, senza ...Il principe Harry parteciperà alla cerimonia di incoronazione del padre, re Carlo III, in programma il 6 maggio all'abbazia di Westminster. Harry non sarà accompagnato dalla moglie… Leggi ...