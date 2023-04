Il cobra non è un serpente... ma la stampa del momento (Di giovedì 13 aprile 2023) «Il cobra non è un serpente» cantava Donatella Rettore negli anni Ottanta, alludendo alle sue proprietà… soprannaturali. Allo stesso modo, la tendenza più forte del momento, la stampa serpete che mima da vicino la pelle di pitoni e rettili, si fa notare nella Primavera-Estate 2023, surclassando i colleghi felini, dal leopardo alla tigre. 20 idee moda stampa serpente PE23 guarda le foto Leggi anche › Il look del giorno da copiare, ... Leggi su iodonna (Di giovedì 13 aprile 2023) «Ilnon è un» cantava Donatella Rettore negli anni Ottanta, alludendo alle sue proprietà… soprannaturali. Allo stesso modo, la tendenza più forte del, laserpete che mima da vicino la pelle di pitoni e rettili, si fa notare nella Primavera-Estate 2023, surclassando i colleghi felini, dal leopardo alla tigre. 20 idee modaPE23 guarda le foto Leggi anche › Il look del giorno da copiare, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cobrakaj43 : @NetflixIT Cobra kai non vedo l'ora che arrivi la 6 serieeee (il cobrakai non muore mai) - frarai2003 : @anto8301 Il cobra non è…un serpenteee…. - SandroGravina : @anto8301 Il cobra non èeee un serpenteeee... - gianlucaansaldi : @GoalItalia Non possono mancare il 'Toro di Sora ' Pasquale Luiso ed il 'Cobra' Sandrino Tovaglieri. - isa____13 : @Alessiofficial_ outer banks, e cobra kai ( però se non gli hai già visti devi vederti prima i film di karate kid) -