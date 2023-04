Il centrodestra vuole emulare l’assalto in stile meloniano a Palazzo Santa Lucia (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’analisi su quanto si muove nell’area di centrosinistra a firma deluchiana ma anche in quella che si vorrebbe opporre al governatore è doveroso uno sguardo al centrodestra che sul piano nazionale è area di governo e in Campania spera di divenirlo. Al netto del trionfo di Giorgia Meloni e dell’avanzata della fiamma tricolore di Fratelli d’Italia, in Campania i partiti di centrodestra sembrano ancora faticare alla riorganizzazione sia interna, poi di coalizione. Eppure il risultato elettorale del 2020 ha parlato chiaro, con gli appena 464.921 voti (18,1%) ottenuti dalla coalizione guidata da Stefano Caldoro contro le 1.789.017 (69,5%) preferenze per De Luca e sostenitori. Ad oggi i bookmakers non escludono la possibilità di una nuova candidatura di Caldoro, proprio per un riscatto delle ultime sconfitte e per riprendersi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 13 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDopo l’analisi su quanto si muove nell’area di centrosinistra a firma deluchiana ma anche in quella che si vorrebbe opporre al governatore è doveroso uno sguardo alche sul piano nazionale è area di governo e in Campania spera di divenirlo. Al netto del trionfo di Giorgia Meloni e dell’avanzata della fiamma tricolore di Fratelli d’Italia, in Campania i partiti disembrano ancora faticare alla riorganizzazione sia interna, poi di coalizione. Eppure il risultato elettorale del 2020 ha parlato chiaro, con gli appena 464.921 voti (18,1%) ottenuti dalla coalizione guidata da Stefano Caldoro contro le 1.789.017 (69,5%) preferenze per De Luca e sostenitori. Ad oggi i bookmakers non escludono la possibilità di una nuova candidatura di Caldoro, proprio per un riscatto delle ultime sconfitte e per riprendersi ...

