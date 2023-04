Il caso Alex Schwazer | la recensione | la lunga marcia della verità

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 13 aprile 2023) Lade Il, documentario in quattro episodi firmato Netflix dove la caduta e (difficile) rinascita del campione olimpico viene indagata con fare obiettivo e pieno di risvolti sorprendenti. Eccola aprirsi dinnanzi allo schermo: è una pista da corsa tortuosa, mai lineare, fatta di due corsie ben distinte. Da una parte sfreccia veloce; dall'altra, silente e angosciante, l'ombra del doping. È una gara, la loro, compiuta lungo direzioni opposte che non dovrebbero incontrarsi mai. Non è una staffetta, non è una sfida a ostacoli. Quella che l'atleta è chiamato ad affrontare è una corsa in solitaria, unasviluppata a un ritmo sostenuto, con la quale allontanare e distanziare sempre più, giro dopo giro, quella mano pronto ad ...