Il caso Alex Schwazer | la recensione della nuova docuserie Netflix

(Di giovedì 13 aprile 2023) La serie: Il, 2023. Creato da: Massimo Cappello.Cast:, Sandro Donati, Carolina Kostner. Genere: Documentario, sportivo. Durata: 50 minuti ca./4 episodi.Dove l’abbiamo visto: Su, in anteprima. Trama: Dopo la vittoria alle Olimpiadi,sembrava avere tutto. Ma, dietro la fama e la gloria, nascondeva un forte disagio che lo avrebbe condotto su una strada pericolosa.

Netflix ha dato ad Alex Schwazer la rivincita che meritava Today.it

Il caso Alex Schwazer, la serie ideata e diretta da Massimo Cappello, disponibile da oggi su Netflix, racconta molto di più di una storia di sport e di doping. È la storia di uno scandalo, di un uomo ...Da oggi su Netflix, Il caso Alex Schwazer racconta uno dei più complessi casi giudiziari di sempre: quello del campione olimpico Alex Schwazer. A presentare la docuserie in 4 puntate sono venuti a Rom ...