Il cappuccino d'oro conquista New York: la versione gourmet della bevanda italiana (Di giovedì 13 aprile 2023) Life&People.it Sta facendo parlare di sé in America e nel resto del mondo. Questa volta però non si tratta di una star hollywoodiana ma di una preparazione di origini italiane che Oltreoceano è diventata d'eccezione. Si tratta del cappuccino d'oro, una versione rivisitata dell'iconica bevanda tricolore. Simbolo della colazione all'italiana, amatissimo anche dagli stranieri, a New York sta letteralmente spopolando. Un cappuccino davvero "speciale", molto ricercato che porta la firma dello chef italiano Giuseppe Bruno che ha ideato un nuovo e invitante modo di proporre la bevanda, diventata chic nel nome e nei fatti: Golden cappuccino o semplicemente cappuccino d'oro che tutti ...

Perché il cappuccino al latte di bufala venduto a New York per 20 dollari è una buona idea "Se cappuccino deve essere, che almeno sia straordinario": è quello che deve aver pensato Giuseppe Bruno, chef ambasciatore della cucina italiana a New York inventando il "Cappuccino d'Oro". Lui, origini di Battipaglia, arrivato a 17 anni negli Stati Uniti ha da sempre raccontato le migliori materie prime e le tradizioni nostrane al pubblico americano con i suoi ...