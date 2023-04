Il caos del Terzo Polo placa i malumori nel Pd (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Il Terzo Polo è in subbuglio e l'effervescenza dei riformisti dentro il Partito Democratico si placa. Un caso, forse. Ma tra i parlamentari dem viene considerato anche come la dimostrazione che "extra ecclesia nulla salus". Non c'è salvezza fuori dal Pd, insomma. O, per usare i versi di Ivano Fossati, "non c'è più terra dove andare". Lo dimostrerebbe l'intervista di Andrea Marcucci che, dopo aver annunciato la sua uscita dal partito, ha parlato come se la decisione fosse ancora aperta. Il tema della tenuta degli esponenti e, soprattutto, degli elettori "moderati" è reale ed è sollevato da una voce che nel partito fa sempre rumore. "I moderati vanno recuperati", dice Romano Prodi. E lo dice su Avvenire. La scelta del vettore del messaggio, in questo caso, è il messaggio stesso. Il Professore parla dalla casa dei cattolici, una ... Leggi su agi (Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - Ilè in subbuglio e l'effervescenza dei riformisti dentro il Partito Democratico si. Un caso, forse. Ma tra i parlamentari dem viene considerato anche come la dimostrazione che "extra ecclesia nulla salus". Non c'è salvezza fuori dal Pd, insomma. O, per usare i versi di Ivano Fossati, "non c'è più terra dove andare". Lo dimostrerebbe l'intervista di Andrea Marcucci che, dopo aver annunciato la sua uscita dal partito, ha parlato come se la decisione fosse ancora aperta. Il tema della tenuta degli esponenti e, soprattutto, degli elettori "moderati" è reale ed è sollevato da una voce che nel partito fa sempre rumore. "I moderati vanno recuperati", dice Romano Prodi. E lo dice su Avvenire. La scelta del vettore del messaggio, in questo caso, è il messaggio stesso. Il Professore parla dalla casa dei cattolici, una ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Capezzone : Prima del piacevole caos televisivo di stasera, ecco qualche minuto altissimo di raccoglimento. È l’Ave Verum Corp… - reportrai3 : Quello che emerge dalle chat acquisite dalla procura fa venire a galla il caos che regna nel ministero della salute… - gianeuge12 : RT @Ronnie09522647: #staseraitalia Sento rappresentanti della sinistra, affermare che non c'e` emergenza migranti, basta organizzarsi meg… - jaffakree6 : @VenerabileJ @CesareSacchetti Bomba genica? Aspetta: non sto parlando del vaccino, sto parlando del 2020, del 'covi… - LucaMilantoni : RT @Massimi55490263: @Avv_Bianco_Nero @juventusfc In un’annata del genere qualsiasi altra squadra si sarebbe liquefatta,per cui tutto quell… -