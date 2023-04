Il candelabro ‘nascosto’ nel Roseto Comunale di Roma | la curiosità che in pochi conoscono

...dilaniata dalla candela - bomba alla nitroglicerina esplosa mentre la collocava nel... L'ordigno èdietro il pulsante dello scarico dell'acqua. Per la prima volta Unabomber usa ...... proclamalo dai tetti! Infatti nessuno accende una lampada per metterla sotto un moggio o in un luogo, ma la mette in un, in modo che tutti quelli che entrano ed escono possano ......dilaniata dalla candela - bomba alla nitroglicerina esplosa mentre la collocava nel... L'ordigno èdietro il pulsante dello scarico dell'acqua. Per la prima volta Unabomber usa ...