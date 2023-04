Il business della Madonna di Trevignano: le statuette da 3 mila euro e i fondi per bambini (Di giovedì 13 aprile 2023) Quello della Madonna di Trevignano Romano è stato un business andato avanti senza interruzioni per sette anni. Gisella Cardia e suo marito Gianni sono usciti indenni dall’inchiesta del 2016. Ovvero quando le prime secrezioni dalla statua portata a Medjugorie vennero riconosciute come sangue umano. All’epoca arrivò l’archiviazione anche perché non c’erano denunce o reati specifici da contestare. Adesso, secondo un esposto presentato dall’investigatore privato Andrea Cacciotti le lacrime sono di maiale. Intanto Il Messaggero racconta che c’è chi ha speso 3 mila euro per avere una replica della statuetta. Anche se la Cereria Ternana che le produceva poi le vendeva al prezzo di 60 euro. Mentre l’Onlus della Madonnina prendeva donazioni ... Leggi su open.online (Di giovedì 13 aprile 2023) QuellodiRomano è stato unandato avanti senza interruzioni per sette anni. Gisella Cardia e suo marito Gianni sono usciti indenni dall’inchiesta del 2016. Ovvero quando le prime secrezioni dalla statua portata a Medjugorie vennero riconosciute come sangue umano. All’epoca arrivò l’archiviazione anche perché non c’erano denunce o reati specifici da contestare. Adesso, secondo un esposto presentato dall’investigatore privato Andrea Cacciotti le lacrime sono di maiale. Intanto Il Messaggero racconta che c’è chi ha speso 3per avere una replicastatuetta. Anche se la Cereria Ternana che le produceva poi le vendeva al prezzo di 60. Mentre l’OnlusMadonnina prendeva donazioni ...

