Il blocco di Chat GPT risolverà i problemi con le Intelligenze Artificiali? (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo la grande esplosione di Chat GPT nel nostro paese, con i suoi mille utilizzi che improvvisamente diventavano interessanti e insieme inquietanti, è arrivato lo stop del Garante Privacy: l’Intelligenza Artificiale è intelligentissima ma non è in grado, non ancora, di gestire i dati personali e quindi il suo utilizzo è stato bloccato fino al 30 aprile. Entro quella data, OpenAI (la società che c’è dietro Chat GPT) dovrà adempiere alla prescrizioni imposte dal Garante: informativa, diritti degli interessati, utenti e non utenti, base giuridica del trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi con i dati degli utenti. In soldoni, Chat GPT dovrà chiedere esplicitamente il consenso per utilizzare i nostri dati personali al fine di addestrare il suo algoritmo a diventare sempre più simile all’essere umano. Nel ... Leggi su funweek (Di giovedì 13 aprile 2023) Dopo la grande esplosione diGPT nel nostro paese, con i suoi mille utilizzi che improvvisamente diventavano interessanti e insieme inquietanti, è arrivato lo stop del Garante Privacy: l’Intelligenza Artificiale è intelligentissima ma non è in grado, non ancora, di gestire i dati personali e quindi il suo utilizzo è stato bloccato fino al 30 aprile. Entro quella data, OpenAI (la società che c’è dietroGPT) dovrà adempiere alla prescrizioni imposte dal Garante: informativa, diritti degli interessati, utenti e non utenti, base giuridica del trattamento dei dati personali per l’addestramento degli algoritmi con i dati degli utenti. In soldoni,GPT dovrà chiedere esplicitamente il consenso per utilizzare i nostri dati personali al fine di addestrare il suo algoritmo a diventare sempre più simile all’essere umano. Nel ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DevGrammo : @Il_Vitruviano Mi fa un po' sorridere pensare che ci sia un senso di preoccupazione riguardo i dati personali degli… - ItaliaStartUp_ : ChatGPT, “blocco sospeso se…”. Il Garante per la privacy detta le regole - Il Tempo - craazygirl88 : Manifestando il blocco di Pablo a tutte voi che andate a scrivergli e riportate la chat sull’hastag DOVETE SMETTERE… - TuttoQuaNews : RT @tempoweb: #ChatGPT, “blocco sospeso se…”. Il Garante per la #privacy detta le regole #openai #12aprile #iltempoquotidiano https://t.co… - tempoweb : #ChatGPT, “blocco sospeso se…”. Il Garante per la #privacy detta le regole #openai #12aprile #iltempoquotidiano… -