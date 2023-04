Il Bayern Monaco sta valutando se sospendere Mané dopo la manata a Sané Sky Germania

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 aprile 2023) L’ambiente delnon sta certo vivendo un momento felice.l’esonero di Julian Nagelsmann, è arrivata l’eliminazione in coppa die la rovinosa sconfitta per 3-0 contro il Manchester City, che lo ha messo con un piede e mezzo fuori dalla Champions League. L’ambiente ora è teso per l’aggressione di Sadioal proprio compagno di squadra, Leroyil fischio finale all’Etihad. Il senegalese, arrabbiato per come il nazionale tedesco gli si era rivoltouna giocata all’83esimo, gli ha inferto un colpo che gli ha fatto sanguinare il labbro. Ora il consiglio di amministrazione bavarese staquale sanzione imporre all’ex Liverpool. Come riporta As: “L’amministratore delegato Oliver Kahn e il ...