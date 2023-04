Il Bayern esclude Mané dopo la lite con Sané in Champions

Leggi su agi

(Di giovedì 13 aprile 2023) AGI - IlMonaco ha escluso Sadiodai convocati per la prossima partita in casa di sabato contro l'Hoffenheim e lo ha multato per lacon il compagno di squadra Leroyal termine della partita diLeague persa 3-0 a Manchester con il City. L'annuncio sul sito del club bavarese fa riferimento proprio alla "cattiva condotta" tenuta dal 31enne attaccante senegalese ex Liverpool nelpartita. Secondo i media tedeschiaver ripreso in campo(ex City) per alcune situazioni di gioco, negli spogliatoi avrebbe aggredito il 27enne centrocampista tedesco sferrandogli anche un pugno prima che i compagni li separassero.