Il 14 aprile a Napoli per Mario Paciolla: noi #nonarchiviamo la sua memoria (Di giovedì 13 aprile 2023) Il 14 aprile saremo a Napoli, ancora e sempre, scorta mediatica per Mario Paciolla, collaboratore Onu, giornalista, persona generosa e solare, costruttore infaticabile dei ponti della solidarietà, ucciso in Colombia. Saremo a Napoli con i suoi genitori, i suoi amici, le istituzioni regionali e nazionali dei giornalisti per partecipare all’inaugurazione del delicato murale, dipinto sui muri del liceo Vittorini, che il maestro Jorit ha voluto dedicargli affinché depistaggi e tradimenti non possano cancellare la sua memoria. Le indagini proseguono stancamente, dalla Colombia e dall’Onu si vorrebbe liquidare il caso come il suicidio di una persona depressa e impaurita. Perizie eseguite in Italia dicono altro, negano la tesi del suicidio, dimostrano, anche tecnicamente, l’insussistenza di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 aprile 2023) Il 14saremo a, ancora e sempre, scorta mediatica per, collaboratore Onu, giornalista, persona generosa e solare, costruttore infaticabile dei ponti della solidarietà, ucciso in Colombia. Saremo acon i suoi genitori, i suoi amici, le istituzioni regionali e nazionali dei giornalisti per partecipare all’inaugurazione del delicato murale, dipinto sui muri del liceo Vittorini, che il maestro Jorit ha voluto dedicargli affinché depistaggi e tradimenti non possano cancellare la sua. Le indagini proseguono stancamente, dalla Colombia e dall’Onu si vorrebbe liquidare il caso come il suicidio di una persona depressa e impaurita. Perizie eseguite in Italia dicono altro, negano la tesi del suicidio, dimostrano, anche tecnicamente, l’insussistenza di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiMarzio : #Napoli, le parole di #Osimhen sulla possibilità di vincere lo Scudetto - GiovaAlbanese : La #Juventus ha presentato ricorso per la chiusura della curva nel prossimo match casalingo contro il Napoli: respo… - RadioItalia : Blanco ?? Il cantante si esibisce a sorpresa in via dei Tribunali a Napoli con “Vada come vada”, la canzone che chi… - Laves0707 : RT @24Trends_Italia: 1. Julia Ituma - 20mille+ 2. Decapitazione ucraino - 5mille+ 3. AC Milan - 5mille+ 4. Can Yaman - 5mille+ 5. Giornata… - iddesleigh : RT @ilfattoblog: 'Anche un piccolo gesto servirà a incrinare il muro del silenzio e delle complicità' @BeppeGiulietti #MarioPaciolla #nona… -