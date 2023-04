Iervolino | 'Serve un salary cap per agenti e allenatori | o sono guai seri per i club'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioFinanza : La ricetta del patron della #Salernitana Danilo #Iervolino: «Serve un salary cap per agenti e allenatori, o i club… - iervolino_m : @sruotolo1 ha ragione: serve un referendum sul termovalorizzatore di Roma. La storia ci insegna che senza la partec… -

Dopo due minuti è il Tanque cheEsposito per il gol del 6 - 1. L'ultimo sussulto della sfida ... (84' Moschettino), D'Amaro, Solimeno (65' Russo), Liguori (59'), Saulino (46' Scoppetta). ...In panchina: Sepe, Fiorillo, Sambia, Bonazzoli, Valencia,, Lovato. Allenatore: Paulo ... 4' - Inter pericolosissima: errore in fase di uscita della Salernitana, GosensBarella che calcia ...Ma questa è soprattutto la Salernitana di Danilo: nella domenica che mette in palio il ...centravanti potrebbe cercare lo scavino su Dragowski in uscita ma è altruista e in pallonetto...

Iervolino: 'Serve un salary cap per agenti e allenatori, o sono guai ... Calciomercato.com

Danilo Iervolino, proprietario della Salernitana, ha parlato a La Gazzetta dello Sport e lanciato un appello affinché venga inserito un tetto per ridurre le commissioni agli agenti, costate 205 ...Ultima chiamata casalinga per il Forio, si chiude la stagione tra le mura interne del Calise. Dopo la vittoria esterna nello scontro diretto sul campo del Villa Literno, che ha dato continuità al succ ...