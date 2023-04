Iervolino | «I calciatori hanno tutele inimmaginabili per il resto del mondo del lavoro»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 13 aprile 2023) Secondo il report della Figc, i procuratori deidi Serie A sono costati alle società ben 205 milioni di euro nel 2022. Per andare incontro a questo disagio è intervenuta anche la Fifa con l’obiettivo di rivoluzionare il rapporto dei procuratori cone società. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Danilo, presidente della Salernitana, ha parlato di queste spese per le società calcistiche, evidenziando un grande problema nel sistema. «I giocatoriper ildeldel. C’è bisogno di un nuovo tipo di contratto: anche i proprietari, se non sono contenti, devono poterlo ridiscutere. E invece quando fai notare a un agente il rendimento scadente del suo assistito, ...